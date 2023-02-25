البنتاغون يتحرك لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي

تحركت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتقليل حالات الانتحار داخل الجيش الأمريكي، حيث أوصت لجنة مستقلة بالتحقيق في تلك الحالات.

وقالت إذاعة “مونت كارلو” إن اللجنة أوصت بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من ظاهرة الانتحار، مشيرة إلى أن “غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية”.

وأرفقت اللجنة تقريرها بـ 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة.

جاء من بين توصيات اللجنة كذلك منع العسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة.

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في حال اعتماد البنتاغون هذه التوصيات فسيوحد ذلك قواعد حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت العام الماضي انتحار أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون.