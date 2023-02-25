من المستفيد الرئيسي من إطالة أمد الأزمة الأوكرانية؟

أجرت وسائل إعلام رسمية صينية تحقيقا مصورا، حاولت فيه تسليط الضوء على أكثر الجهات المستفيدة من إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة “شينخوا”، عن خبراء من مختلف الجنسيات، قولهم إن

“المعلومات تشير إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى هي التي تقف وراء هذا النزاع نظرا لاستفادتها الكبيرة منه”.

وأضافت “شهدنا ارتفاع أسعار أسهم مصنعي الأسلحة الأمريكيين، وصعود مبيعات شركات الطاقة الأمريكية”.

ولفت الخبراء أيضا إلى أن أرباح الحبوب المنتجة في الولايات المتحدة شهدت هي الأخرى زيادة خلال العام الماضي.

ونشرت الخارجية الصينية، أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الصين تنشر اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية

وصرحت وزارة الخارجية الروسية ردا على الاقتراح، أن روسيا تقدر رغبة الصين الصادقة في المساهمة في التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا.

ولكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر أن الخطة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.

وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه قناة “ABC” الإخبارية الأمريكية، “لم أرَ أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا”.