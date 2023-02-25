القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين

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وأضاف الصيد لوكالة “سبوتنيك”، إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، أصدر بطاقة إيداع ضد منوبه الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي في ملف يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأصدر كذلك بطاقتي إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي من أجل نفس القضية.

ووجهت النيابة العمومية لكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف تهم تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

الرئيس التونسي يحذر من مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في بلاده

ويوجه الرئيس التونسي اتهامات، لمن وصفهم بأنهم “خونة” بالمسؤولية عن تأجيج الأزمات الاجتماعية في البلاد.

وبناء عليه، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة.