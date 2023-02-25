الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

وأوضح البيان، الصادر اليوم السبت، على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير صارمة عليها”.

وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي “7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج”، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة “القدس” لصناعة الطيران، و”شهد” لصناعة الطيران.