الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج 121 فردا و96 منظمة على قائمة العقوبات العاشرة الذي يتبناها ضد روسيا.
وأوضح البيان، الصادر اليوم السبت، على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير صارمة عليها”.
وبحسب بوريل أضاف الاتحاد الأوروبي “7 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات، بتهمة تزويد روسيا بسلع ذات استخدام مزدوج”، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة “القدس” لصناعة الطيران، و”شهد” لصناعة الطيران.
الاتحاد الأوروبي يحظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة “سبوتنيك” و”آر تي”
11:19 GMT
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي “تشمل 121 فردًا”.
كما لفت بوريل في بيانه إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة “سبوتنيك” وقناة “آر تي” باللغة العربية.
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