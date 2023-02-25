الخارجية الروسية: سويسرا فقدت وضعها المحايد فلا يمكن أن تكون وسيطا في الأزمة الأوكرانية

وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: “من جانبنا نلاحظ أن سويسرا، التي انضمت إلى العقوبات غير القانونية من جانب واحد ضد روسيا، من جانب الغرب، لذلك لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توفير منصتها”.