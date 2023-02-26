قائد الحرس الثوري يؤكد قدرة إيران على اعتراض الأقمار الصناعية وضرب أي سفينة بعيدة

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، عن “أن صواريخ كروز قيد التطوير”، مشيرا إلى أنها تشبه طائرا ثابت الجناح لأنها تتحرك على سطح الأرض وليس لها سرعة عالية.

وقال اللواء حسين سلامي، في ختام المهرجان الوطني للمجاهدين: “إنه يتم تطوير صواريخ كروز في النوع الأسرع من الصوت والموجات فوق الصوتية”، مشيرا إلى أن “الحرس الثوري لديه أكثر من 325 خطة وطنية كبيرة لهزيمة العدو، يمكن الكشف عن واحدة منها كل أسبوع”، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف: “اليوم يمكننا اعتراض الأقمار الصناعية بالرادار الأرضي وضرب أي سفينة متحركة من على بعد آلاف الكيلومترات، وبعد ذلك نحدد نقطة الاصطدام بالسفينة حتى لا يتضرر طاقم السفينة”.

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وتابع اللواء سلامي: “كيفية توجيه صاروخ باليستي بسرعة تفوق سرعة الصوت لضرب سفينة متحركة مهمة صعبة للغاية لم نشهدها من قبل في الخارج”.

وبث التلفزيون الإيراني، مساء أمس الجمعة، “أولى اللقطات التي تظهر الصاروخ المجنح “باوه” الجديد، الذي سرعته تفوق 13 ماخا (سرعة الصوت)، وبمدى 1650 كيلومتر.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن “تسمية هذا الصاروخ جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الإيرانية، مشيرا إلى أن من أهم خصائصه هو عدم إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.

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كما نشر التلفزيون الإيراني، مشاهد تظهر تحليق الطائرة المسيّرة “شاهد 149″، أو “غزة”، وهي واحدة من أكثر المسيّرات استراتيجية التي تصنعها إيران.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المسيّرة “شاهد 149” أو “غزة”، التي يبلغ باع جناحيها 21 مترا ويصل ارتفاع طيرانها إلى 10668 مترا.