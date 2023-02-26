الآلاف يتظاهرون في برلين للمطالبة بإجراء محادثات سلام مع روسيا… فيديوهات

احتج آلاف الأشخاص في برلين للتنديد بإمداد ألمانيا أوكرانيا بالسلاح، داعين إلى البدء الفوري في محادثات سلام مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت إحدى المنظمين وهي النائبة المعارضة ساهرا واجنكنخت من حزب اليسار الشيوعي السابق خلال التجمع إنه “لا مكان للنازيين الجدد”، لكن أي شخص يريد السلام “بقلب صادق” مرحبا به.

وبينما عكست معظم اللافتات في الاحتجاج المواقف اليسارية التقليدية، حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها شعار “أيها الأمريكيون عودوا إلى دياركم”، ولوح البعض بالأعلام الروسية، على ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

A demonstration for peace and against arms supplies to Ukraine is taking place in Berlin. pic.twitter.com/G88Lg5Phgw — Gotloub (@Gotloub1) February 25, 2023

واتهمت واجنكنخت الحكومة الألمانية بالسعي إلى “تدمير روسيا”، وقالت إنه ينبغي تقديم “عرض” لموسكو لاستئناف محادثات السلام”.

وقالت الكاتبة النسوية البارزة أليس شفارتسر، إن الوقت قد حان للنظر إلى ما وراء اليسار واليمين.

وأضافت شفارتسر أنه “عمل إجرامي حقيقي إقناع أوكرانيا بأنها قادرة على هزيمة روسيا”، معتبرة أن كييف لا تستطيع ذلك في النهاية، بحسب إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله”.

وقالت إنه بدلا من عرض المفاوضات يتم الاتجاه إلى حرب استنزاف لا نهاية لها من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

Berlin… 50 000 people for peace pic.twitter.com/CCG5sjeX2P — Christine (@Christine_EM_) February 25, 2023

المتحدث الأول الذي تحدث أمام الحشد في برلين، هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في الولايات المتحدة، جيفري ساكس من جامعة كولومبيا، وانضم عبر رابط فيديو وتحدث الإنجليزية.

اشتهر ساكس في السنوات الأخيرة بتكهناته بأن فيروس كورونا كان سلاحا بيولوجيا أمريكيا.

وقال خلال المظاهرة إن الولايات المتحدة أعاقت محادثات السلام في وقت مبكر من الصراع وأن “الدليل القاطع” يشير إلى قيام واشنطن بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، وأن روسيا قد أطلقت عمليتها العسكرية نتيجة عدم وجود ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو.

8) And more from Prof Sachs at the peace demo in Berlin, 25 February, 2023 @KimIversenShow @aaronjmate @MaxBlumenthal pic.twitter.com/99ul6go0B4 — Piers Robinson (@PiersRobinson1) February 25, 2023

وانتقد الضابط العسكري الألماني السابق إريك فاد والذي عمل مستشارًا عسكريًا للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، تزويد برلين كييف بالأسلحة دون رؤية سياسية.

وقال فاد: “ما هو واضح هو أننا نقدم أسلحة منذ شهور، لكن لا يمكننا التفكير في أي شيء آخر”. وقال إن المساعدة العسكرية يجب أن تكون مرتبطة بأهداف سياسية، مشيرا إلى أنه “ليس من السهل التعرف على هذه الأهداف في الصراع الحالي”.

وانتقد المتظاهرون الذين احتشدوا رغم درجات الحرارة الباردة وتساقط الأمطار، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي أيدت بشدة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.

السفارة الروسية في برلين: قرار ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة سيكون له أثر سلبي على علاقاتها بموسكو

وقالت الشرطة إن نحو 13 ألف شخص شاركوا في المسيرة عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين بلغ 50 ألف شخص.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة تلفزيونية حديثة إنه لا يرى أي احتمال لمحادثات السلام في الوقت الحاضر.

وقارن المتظاهرون شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك اللذين وافقا على إرسال أسلحة إلى حكومة أوكرانيا بديكتاتوريين سابقين سعوا لغزو المنطقة مثل أدولف هتلر والقيصر فيلهلم ونابليون بونابرت.

وقبل أسبوعين، نشرت واجنكنخت وشفارتسر “بيانا من أجل السلام”، مدعوما بتوقيعات أكثر من 620.000 شخص.