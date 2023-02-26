زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة منطقة بريطانيا الجديدة النائية في بابوا غينيا الجديدة اليوم الأحد، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا.

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