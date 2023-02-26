موسكو: الغرب أجبر 30 دولة على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الغرب ضغط على الدول عند التصويت على القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واضطرت حوالي 30 دولة إلى دعمه.
يوم الخميس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا.
وكتب بوليانسكي على حسابه بموقع “تليغرام قائلا،
“استخدمت طرق “رعاة البقر” مرة أخرى لتحقيق النتائج.. تسابق زملاء الأمم المتحدة من البلدان النامية يشكون لنا من الغربيين.. ويطلبون منا ألا نشعر بالإهانة”.
ولفت بوليانسكي إلى أنه “قبل ما يقرب من أربعين دقيقة من استراحة الغداء، توقف الاجتماع فجأة وعاد بعد ساعتين.. وخلال هذا الاستراحة، تم لي ما يقرب من 30 زوجا من الأيدي (أي إجبارهم على التوصيت ضد روسيا)”.
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23 فبراير, 11:07 GMT
وفقا لنائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحد ، كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسي المجري تشابا كوروسي، هو الذي اقترح أخذ استراحة مكنت الدول الغربية من الضغط على الدول النامية.
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