موسكو: الغرب أجبر 30 دولة على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا

ولفت بوليانسكي إلى أنه “قبل ما يقرب من أربعين دقيقة من استراحة الغداء، توقف الاجتماع فجأة وعاد بعد ساعتين.. وخلال هذا الاستراحة، تم لي ما يقرب من 30 زوجا من الأيدي (أي إجبارهم على التوصيت ضد روسيا)”.