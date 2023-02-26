حدوث زلزال بقوة 6 درجات قرب جزر الكوريل الروسية

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل، أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.

يوجنو-ساخالينسك – سبوتنيك. وقالت يلينا سيميونوفا، رئيسة محطة رصد الزلازل “يوجنو-ساخالينسك”، لوكالة سبوتنيك، “تم تسجيل زلزال بقوة 6 ريختر في 26 فبراير/شباط في الساعة 0:27 (16:27 السبت بتوقيت موسكو)”. وأضافت، “وقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية غولوفينو على جزيرة كوريل كوناشير”. زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا تحت سطح البحر. وكشفت المتحدثة أن هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر وقعت في مدينة يوجنو-كوريلسك.

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