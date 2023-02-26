حدوث زلزال بقوة 6 درجات قرب جزر الكوريل الروسية

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في جزر الكوريل، أن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، في حوض المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل.
يوجنو-ساخالينسك – سبوتنيك. وقالت يلينا سيميونوفا، رئيسة محطة رصد الزلازل “يوجنو-ساخالينسك”، لوكالة سبوتنيك، “تم تسجيل زلزال بقوة 6 ريختر في 26 فبراير/شباط في الساعة 0:27 (16:27 السبت بتوقيت موسكو)”.
وأضافت، “وقع مركز الزلزال على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي قرية غولوفينو على جزيرة كوريل كوناشير”.
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وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا تحت سطح البحر.
وكشفت المتحدثة أن هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر وقعت في مدينة يوجنو-كوريلسك.
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