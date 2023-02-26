مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية

بروكسل– سبوتنيك. وجاء في تعليق المندوبية، “لأول مرة أدخل الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات حظراً لنقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية. إنها محاولة ممارسة ضغط على العلاقات التجارية للدول الثالثة. هذه الإجراءات لا تضر روسيا فحسب، بل تضر بالتجارة الدولية بشكل عام، مشكلاً عوائق على سبيل الطرق الأفضل لتوصيل البضائع”.