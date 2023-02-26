مندوبية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأوروبية الجديدة تضر بالتجارة الدولية

أعلنت مندوبية روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، أن حظر نقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يضر بالتجارة الدولية بشكل عام، وليس فقط بروسيا.
بروكسل– سبوتنيك. وجاء في تعليق المندوبية، “لأول مرة أدخل الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات حظراً لنقل العديد من السلع عبر الأراضي الروسية. إنها محاولة ممارسة ضغط على العلاقات التجارية للدول الثالثة. هذه الإجراءات لا تضر روسيا فحسب، بل تضر بالتجارة الدولية بشكل عام، مشكلاً عوائق على سبيل الطرق الأفضل لتوصيل البضائع”.
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هذا وكان الاتحاد الأوروبي، فرض السبت، الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا حظر فيها نقل عبر روسيا السلع الأوروبية وتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بسبب المخاوف من تجاوز العقوبات الأوروبية.
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