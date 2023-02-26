مقتل اثنين من الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان

قُتل شرطيان على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خوزدار بمقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، بحسب الشرطة.

وقال الضابط محمد جان ساسولي في مركز شرطة خوزدار لوسائل إعلام محلية، إن بعض الإرهابيين المجهولين هاجموا سيارة شرطة عبر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مجمع جلوان في خوزدار مساء يوم السبت.

ووفقا للضابط، توفي شرطيان على الفور، بينما أُصيب اثنان آخران بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى عام في خوزدار.

وأضاف المسؤول، أن عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق وتم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد عندما وصلت سيارة الدورية إلى الموقع.

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