أحرزت وحدات من القوات المسلحة الروسية تقدمًا كبيرًا على محور مارينكا، نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، مما عرض للخطر الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية في الضواحي الجنوبية الغربية لمارينكا في جمهورية دونيتسك.

وتم نشر فيديو للهجوم على أحد المعاقل الأوكرانية، حيث تم مقاومة مجموعة الاستطلاع. من بين المدافعين الأربعة، حاول واحد فقط الرد، وتبين أنه مرتزق من جورجيا. بمجرد إصابته بجروح قاتلة، استسلم ثلاثة جنود أوكرانيين على الفور دون محاولة مساعدته.

في هذا اليوم، تمكنت القوات المسلحة الروسية من التقدم لمسافة كيلومتر واحد على محور مارينكا، وهو أمر مهم للغاية لتحرير المدينة.