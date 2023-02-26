الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أطقم المدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز “مستا-إس” بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إطار العملية الخاصة.
قام طاقم المدفعية بضرب مواقع إطلاق النار للمسلحين الأوكرانيين.
تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة “زفيزدا”.
تساعد الطائرات المسيرة بمراقبة ضرب الأهداف وتصحيح الإطلاق ليكون أكثر دقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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