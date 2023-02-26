الجيش الروسي يدمر مواقع إطلاق النار لمسلحين أوكرانيين باستخدام مدافع "مستا-إس"… فيديو

تقوم أطقم المدافع ذاتية الدفع بتدمير المركبات المدرعة للعدو وبطاريات المدفعية والهاون وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع القيادة ونقاط إطلاق النار. وتغير المدفعية موقعها بسرعة بعد ذلك، وفقا لقناة “زفيزدا”.