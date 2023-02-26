رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا

ذكرت قناة تلغرام “أوكرانيا. رو” أن طائرة استطلاع أمريكية طراز “بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس” شوهدت في 25 فبراير/ شباط في المجال الجوي لرومانيا على الحدود مع مولدوفا.
مهمة الطائرة هي مراقبة النشاط العسكري حول ترانسنيستريا. كما تم إرفاق صورة خريطة خدمة Flightradar، التي تتعقب حركة الطائرات. يُظهر حلقة مع عدة طلعات بين مدينتي كونستانتا وسوتشافا الرومانيتين.
تنتمي “بومباردييه تشالنجر 650 أرتميس” إلى جيل جديد من طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الأمريكي. في السابق، شوهدت هذه الطائرات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا.
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