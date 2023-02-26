رصد طائرة استطلاع أمريكية فوق حدود مولدوفا ورومانيا

مهمة الطائرة هي مراقبة النشاط العسكري حول ترانسنيستريا. كما تم إرفاق صورة خريطة خدمة Flightradar، التي تتعقب حركة الطائرات. يُظهر حلقة مع عدة طلعات بين مدينتي كونستانتا وسوتشافا الرومانيتين.