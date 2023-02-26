الغرب يخشى "شبح أعماق البحر" الروسي

تحاول الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إخفاء مخاوفها من الغواصة النووية الروسية “بوريي”، حسبما ذكرت صحيفة “سوهو” الصينية.

ووصفت الصحيفة الغواصة بانها خطيرة لأنه لا يمكن تتبعها. لطالما أرهبت الغواصات النووية الروسية البحارة العسكريين الأمريكيين والأوروبيين.

تتميز “بوريي” بالهدوء والمراوغة، كما يمكنها أيضًا حمل ما يصل إلى 16 صاروخًا باليستيًا من طراز “بولافا”. تبلغ دقة الضربة 150 مترًا، ويمكن أن يصل المدى إلى 10 آلاف كيلومتر.

غواصة نووية جديدة تنتقل إلى الأسطول الشمالي الروسي

يمكن أن تظل “بوريي” تحت الماء لفترة طويلة جدًا. في الوقت نفسه، يبلغ مستوى صوتها 108 ديسيبل فقط. يصف كاتب المقال هذه الغواصة النووية بأنها العمود الفقري للثالوث النووي الروسي.