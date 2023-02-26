كرواتيا تبدأ عملية تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف

بدأت كرواتيا عملية إرسال 14 مروحية نقل من طراز “مي-8” إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة Jutarnji List اليومية.

وتابعت الصحيفة، في الوقت الحالي، يتم سحب الحوامات من القوات المسلحة الكرواتية. ويجري العمل على إعداد المروحيات لشحنها إلى كييف.

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يشير المنشور إلى أن المروحيات “مي-8” موجودة حاليًا في المركز الفني للمروحيات بالقرب من زغرب. يتم الآن إزالة علامات تحديد هوية القوات المسلحة الكرواتية منها، وتجري الصيانة. وأضاف أن الأمر سيستغرق 10 أيام حتى تصبح المروحيات جاهزة بالكامل.