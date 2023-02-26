كرواتيا تبدأ عملية تسليم مروحيات "مي-8" إلى كييف

بدأت كرواتيا عملية إرسال 14 مروحية نقل من طراز “مي-8” إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة Jutarnji List اليومية.
وتابعت الصحيفة، في الوقت الحالي، يتم سحب الحوامات من القوات المسلحة الكرواتية. ويجري العمل على إعداد المروحيات لشحنها إلى كييف.
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26 يناير, 05:47 GMT
يشير المنشور إلى أن المروحيات “مي-8” موجودة حاليًا في المركز الفني للمروحيات بالقرب من زغرب. يتم الآن إزالة علامات تحديد هوية القوات المسلحة الكرواتية منها، وتجري الصيانة. وأضاف أن الأمر سيستغرق 10 أيام حتى تصبح المروحيات جاهزة بالكامل.
صنفت سلطات البلاد جميع المعلومات المتعلقة بإرسال المساعدات إلى أوكرانيا بالسرية، وبالتالي من المستحيل الحصول على تأكيد رسمي أو رفض بشأن نقل دفعة جديدة من الأسلحة.
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