مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني شمال الضفة الغربية

قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

القدس – سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن “إسرائيليين اثنين قتلا في هجوم مسلح نفده فلسطيني، في بلدة حوارة بالضفة الغربية”.

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وأضافت الهيئة أن “عملية إطلاق النار وقعت بالتزامن مع انعقاد القمة الأمنية الفلسطينية – الإسرائيلية بمشاركة الأردن، ومصر، والولايات المتحدة، لبحث التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية”.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث وقام بإغلاق عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن “النيران أطلقت على الشخصين بينما كانا يستقلان سيارة بالشارع الرئيسي”.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، “يتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت تحديثات أولا بأول حول عملية إطلاق النار وسيجري لاحقا تقييم للوضع الأمني”.

وتتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.