السيسي يعلق على أخبار بيع قناة السويس بتريليون دولار

واعتبر السيسي في تصريحات له، اليوم الأحد، خلال مشاركته في افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية أن “هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب”، تتعرض لها البلاد، بحسب ما نقل موقع “القاهرة 24” الإخباري.