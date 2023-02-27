سموتريتش متحديا قمة العقبة: لن يكون هناك تجميد ليوم واحد في الاستيطان.. هذا من اختصاصي

تحدى وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، مخرجات “قمة العقبة” في الأردن، مؤكدا أنه لن يتم تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ولو ليوم واحد.

وقال سموتريتش والذي يشغل أيضا منصب وزير ثان بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا عنه أو لم يتحدثوا عنه في الأردن. سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام مثلكم تماما”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “لكنني أعرف شيئا واحدا: لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد (هذا من اختصاصي)”.

وختم سموتريتش بقوله: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق يهودا والسامرة (التمسية التوراتية للضفة الغربية) دون أي قيود (سنؤكد ذلك مع الكابينت)”.

אין לי מושג על מה דיברו או לא דיברו בירדן. שמעתי על הוועידה המיותרת הזו מהתקשורת בדיוק כמוכם. אבל דבר אחד אני כן יודע: לא תהיה הקפאה של הבניה והפיתוח בהתיישבות אפילו לא ליום אחד (זה בסמכותי). צה”ל ימשיך לפעול לסיכול טרור בכל שטחי יו”ש ללא שום מגבלה (נוודא בקבינט). פשוט מאוד. pic.twitter.com/FIYWq54dx6 — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) February 26, 2023

واختتم في مدينة العقبة الأردنية، مساء اليوم الأحد، اجتماع أمني خماسي طارئ بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأمريكية ومصرية وأردنية، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية قبل شهر رمضان.

بيان مشترك لاجتماع العقبة يؤكد التزام فلسطين وإسرائيل بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر”.

وأشار البيان إلى أن ذلك “يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

وزير إسرائيلي يدعو إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات

وقبل ساعات قليلة، طالب سموتريتش بإعادة وفد بلاده المشارك في قمة العقبة الأمنية بالأردن على الفور، داعيا إلى قصف الضفة الغربية بالدبابات والمروحيات ردا على الهجمات الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قتل إسرائيلييان بعد إصابتهما بإطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية.