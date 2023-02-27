صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف أيضا ومنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى سماع دوي انفجارت عنيفة في العاصمة الأوكرانية، دون أيضا مزيد من التفاصيل.

مساء الجمعة الماضي أيضا، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك مقاطعة خاركوف والأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة “أوكرانيغو” المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.

وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

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نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.