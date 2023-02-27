زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إقالة الجنرال إدوارد موسكاليف، من منصب قائد ما تسمى بـ”عملية القوات المشتركة”.
موسكو – سبوتنيك. ونشر مكتب زيلينسكي مرسوما على موقعه الإلكتروني بإقالة موسكاليف، دون الكشف عن أسباب الإقالة.
جدير بالذكر أن موسكاليف عُين قائدا لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في مارس/ آذار العام الماضي.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وأنباء عن انفجارات عنيفة
أمس, 22:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من نظام كييف.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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