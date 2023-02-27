زيلينسكي يقيل قائد عملية القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إقالة الجنرال إدوارد موسكاليف، من منصب قائد ما تسمى بـ”عملية القوات المشتركة”.

موسكو – سبوتنيك. ونشر مكتب زيلينسكي مرسوما على موقعه الإلكتروني بإقالة موسكاليف، دون الكشف عن أسباب الإقالة.

جدير بالذكر أن موسكاليف عُين قائدا لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في مارس/ آذار العام الماضي.

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