إصابة قرابة 20 شخصا باشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج في سريلانكا

أصيب ما يقرب من 20 شخصًا، يوم الأحد، في مدينة كولومبو في سريلانكا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر طبية، أن الاحتجاج الذي قاده الائتلاف الانتخابي للسلطة الشعبية نظم، الأحد، بالقرب من مبنى البلدية في كولومبو.

وطالب المتظاهرون بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة قرابة 20 شخصًا.

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وقالت مصادر بالمستشفى، إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الوطني في كولومبو.