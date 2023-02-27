مصدر لـ "سبوتنيك": مسألة إعادة تمديد "صفقة الحبوب" لم تناقش بعد

قال مصدر مطلع على مفاوضات صفقة الحبوب لوكالة “سبوتنيك”، إنه لم تتم مناقشة التواريخ المحددة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، والمعروفة باسم “صفقة الحبوب”، حتى الآن، إذ لا تزال هناك خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة”.

تم تجديد صفقة الحبوب، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 120 يوما أخرى ومن المقرر الآن أن تنتهي في 18 مارس/آذار المقبل.

وقال المصدر عندما سئل عن التمديد المحتمل لصفقة الحبوب، “لا، لم تتم مناقشة تواريخ محددة بعد، هناك خيارات مختلفة. الآن تجري عملية معقدة للغاية، ومناقشة تفاصيل آلية العمل الإضافية”.

وتعليقًا على رغبة كييف في تمديد الاتفاقية لمدة عام، قال المصدر، إنه “من السابق لأوانه الحديث عن التوقيت”.

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