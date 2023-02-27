الجيش الروسي يستلم منظومات "تور" الصاروخية قبل موعدها المحدد

أعلن المدير العام لمؤسسة “ألماز أنتي” الروسية المصنعة للأسلحة، فانيل زياتدينوف، عن تسليم كميات كبيرة من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية “تور” للجيش الروسي قبل الموعد المحدد.

قال زياتدينوف خلال مقابلة مع مجلة عسكرية: “لقد تحققت الديناميكيات الإيجابية في جميع المجالات وبلغ معدل النمو 120% وكانت النتيجة الرئيسية للعمل الوفاء بالالتزامات بموجب طلبات وزارة الدفاع الروسية وعلى الرغم من الزيادة في الأحجام، فإن منتجاتنا الرئيسية المعروفة بمنظومات الدفاع الجوي “تور” تم شحنها إلى القوات قبل الموعد المحدد”.

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وأضاف زياتدينوف بالقول إن منظومات “تور” قد أكدت مرة أخرى قدرتها التنافسية في سوق السلاح العالمي، موضحاً أن ذلك يتضح من خلال النمو في عمليات التسليم من خلال التعاون العسكري الفني ويتم تنفيذ العقود مع العملاء الأجانب بما يتفق تماما مع الجدول الزمني”.