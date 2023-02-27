سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي جاهز وأي هجوم أوكراني سيكون قاتلا لهم

“إذا قرر الجيش الأوكراني، التابع لنظام زيلينسكي، الهجوم على المحور الجنوبي في مقاطعة زابوروجيه، فذلك سيعني نهاية حتمية لعدد كبير من مقاتليه وستصبح هذه الخسائر غير قابلة للتعويض، مما سيؤدي إلى كسر ظهر هذا النظام”.