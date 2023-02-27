زيادة صادرات الفحم الروسي إلى الصين بنسبة 214%

أعلنت القنصلية العامة الروسية في مدينة هاربن الصينية، اليوم الاثنين، أن حجم صادرات الفحم الروسي إلى الصين ارتفع عبر نقطة تفتيش زابيكالسك – مانتشولي بنسبة 214%.

سبوتنيك. وأوضحت القنصلية العامة إنه في الأربعين يوما الأولى من عام 2023، تم تصدير أكثر من 6200 عربة فحم إلى الصين عبر نقطة تفتيش زابيكالسك – مانتشولي، بإجمالي حجم تجاوز 438 ألف طن، بزيادة 214% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار المكتب التمثيلي إلى أن الفحم الروسي يستخدم لتوليد الكهرباء والحرارة في مقاطعات هيلونغجيانغ وجيلين ولياونينغ وكذلك في شرق منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في أوائل فبراير/ شباط الجاري، إن روسيا زادت إمدادات الفحم إلى الصين بنسبة 11.2% إلى 59.5 مليون طن في عام 2022.

وتعمل روسيا على زيادة صادراتها من الفحم إلى الصين بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، يوم الجمعة الماضي، على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.