استهدف سلاح المدفعية الروسي موقفا للسيارات تابع للجيش الأوكراني بالقرب من منطقة تيومينا بالكا في مقاطعة خيرسون.

وقال مصدر خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن خسائر القوات الأوكرانية بلغت “6 سيارات و12 قتيلا من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية و6 جرحى آخرين”.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المدفعية الروسية ليلا مدفع “هاوتزر” مع ذخيرته وطاقم مكون من 5 أفراد.

وكانت القوات الروسية قد دمرت أمس، قرب العاصمة الإقليمية للمقاطعة، محطة رادار “AN / TPQ” أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية محملة على سيارة، حيث قتل داخلها 3 جنود أوكران وأصيب اثنان آخرون.

وتنفذ القوات الروسية منذ الـ24 فبراير/ شباط عام 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس الذين تعرضوا لعملة اضطهاد منظم منذ سنوات.