لقاء ثلاثي يجمع السويد وفنلندا وتركيا في بروكسل حول الانضمام إلى الناتو

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مع تركيا على استئناف محادثات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف؛ معربًا عن أمله في إنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، أعرب عن توقعه بأن تنضم بلاده والسويد إلى الناتو، بحلول تموز/يوليو المقبل؛ معتبرًا أن عدم انضمامهما بحلول ذلك التاريخ، قد يفتح باب التساؤلات حول عمليات الانضمام للحلف الدفاعي.

وتأجلت المفاوضات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية “الناتو”، إلى أجل غير مسمى، بناءً على طلب أنقرة.