الكرملين: موسكو تولي اهتماما كبيرا للخطة الصينية بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يولي اهتماما كبيرا لخطة الأصدقاء الصينيين بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة الصين وكيف يقيمها: “أي خطط من شأنها أن تسهم في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام ونتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير”.
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
24 فبراير, 14:01 GMT
وأضاف بيسكوف قائلا: “بالنسبة للتفاصيل، بالطبع يجب أن تخضع لتحليل دقيق، مع مراعاة مصالح الأطراف المتنوعة، هذه عملية طويلة ومرهقة للغاية”.
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