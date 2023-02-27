الكرملين: موسكو تولي اهتماما كبيرا للخطة الصينية بشأن أوكرانيا

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة الصين وكيف يقيمها: “أي خطط من شأنها أن تسهم في نقل الصراع إلى مسار سلمي تستحق الاهتمام ونتعامل مع خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير”.