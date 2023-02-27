إعلام: البرلمان الفرنسي يناقش قانون تسليم الجماجم الجزائرية في مارس

كشف نائب فرنسي عن تطور جديد يتعلق بمقترح القانون الخاص بالترخيص لتسليم فرنسا جماجم جزائرية.

وقال النائب كارلوس مارتنيز بيلونغو، في تصريحات لصحيفة “الشروق” إن مقترح القانون سيطرح خلال جلسة خاصة للبرلمان الفرنسي مقررة الشهر المقبل.

برلمانيون جزائريون ينددون بسياسة فرنسا لاستقطاب الأطباء ويطالبون بإصلاح المنظومة الصحية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو عام من تقدمه به لمجلس الشيوخ الفرنسي، وحصول الموافقة عليه.

وهذا المقترح ورد في وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضمن المقترح 3 مواد، نصت الأولى منه على أنه من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإن الجماجم الجزائرية الـ 13 المحفوظة بمتحف الإنسان في باريس لا تظل جزءا من هذه المحفوظات.

وفي إطار متصل، تقدمت الجمعية الفرنسية بطلب لوزارة التعليم العالي والبيئة والبحث العلمي لتسهيل إجراءات تسليم الجماجم للجزائر، حتى تتمكن الدولة العربية من دفن هذه الجماجم في أرضها الأصلية.