مصر وقطر توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي على الدخل

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن توقيعه اتفاقية حكومية مع قطر، في مجال إزالة الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

ويأتي توقيع الاتفاقية، على هامش زيارة أجراها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى الدوحة، ولقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

و”تضمنت الاتفاقية أحكاما تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلا عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة”، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.

بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي بين #مصر_وقطر:#رئيسا_وزراء_مصر_وقطر يشهدان توقيع اتفاقية حكومية لإزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي للمزيد| https://t.co/zWGnlxQHZc#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/68fbwri5B4 — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) February 27, 2023

كما حددت الاتفاقية “القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة”.

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وأضاف البيان المصري أن الاتفاقية “تأتي ترجمة لرغبة مصر وقطر في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك سعيا من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة”.