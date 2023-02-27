أرشيف لبنان الرسمي للصور يتعرض للسرقة… "جريمة بحجم وطن"

أعلن وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، اليوم الاثنين، تعرض أرشيف لبنان الرسمي للصور للسرقة.

وأشار على “تويتر” إلى أن الخادم “السيرفر” الخاص بأرشيف الوكالة الوطنية للإعلام، تعرض للسرقة، مشيرا إلى أنه يضم صور كل المناسبات منذ عام 1961.

ولفت إلى أن الموظفين فوجئوا صباح اليوم، بأن باب غرفة الأرشيف كان مفتوحا بالكسر والخلع، والمحتويات مسروقة.

وأضاف المكاري أنه تمت سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأشيف.

اتصلنا فورا بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات، ولن نألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه،

لان ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن. — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) February 27, 2023

واعتبر وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أن حادث سرقة أرشيف لبنان الرسمي للصور، بمثابة “جريمة بحجم الوطن”، بحسب تعبيره.