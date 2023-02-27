تعيين عارضة أزياء شهيرة سفيرة "فيفا" للمشجعين

وأوضح الفيفا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن أدريانا ليما ستعمل على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية، التي ينخرط فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.