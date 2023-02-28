سعوديون عن زيارة بن فرحان لأوكرانيا: دوافع إنسانية ولا تؤثر على العلاقات القوية بين الرياض وموسكو

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واستبعد الخبراء أن تكون هذه الخطوة من باب الانحياز لطرف على حساب آخر، مؤكدين أن المملكة تجمعها علاقات استراتيجية قوية مع روسيا، إذ تمكنا من الحفاظ على الاتزان في السوق البترولية، ومنع أي هزات أو كوارث تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة كييف، في أولى زياراته، كما أعلن بن فرحان عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 410 ملايين دولار.

#كييف | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan: قدمت المملكة حزمتين من المساعدات بقيمة 410 ملايين دولار للتخفيف من معاناة الشعب الأوكراني الصديق pic.twitter.com/Q5PdLWtj1B — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 26, 2023

وأكد بن فرحان، حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وزير الخارجية السعودي يلتقي بزيلينسكي في كييف

موقف الحياد

اعتبر المحلل السياسي السعودي، سعد عبد الله الحامد، أن “زيارة وزير خارجية بلاده لكييف، يغلب عليها الجانب الإنساني، إذ دائما ما تكون المملكة سبّاقة لتلمس احتياجات الشعوب، خاصة التي لديها معاناة، كما حدث في كارثة الزلازل الأخيرة في سوريا وتركيا، والمساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها للمنكوبين هناك”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “المملكة سبق وأن قدمت 10 ملايين دولار كدعم للاجئين والنازحين من أوكرانيا، كما تدعم دائما الحلول والوساطات السلمية، وفق غطاء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، لافتا إلى المبادرة التي رعتها المملكة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها الدولية الإيجابية.

وأكد أن “الرياض تجمعها علاقات قوية واستراتيجية مع موسكو، كحليف استراتيجي في مجموعة “أوبك”، كما يجمعها علاقات قوية مع واشنطن وبكين”.

وتابع مشدد على أن “علاقات السعودية أو تحركاتها مع الدول الكبرى، لا تخلّ بشراكاتها الأخرى، وأن زيارة الأمير فيصل بن فرحان لا تتداخل مطلقا مع العلاقات السعودية والروسية، ولن تكون لها أي انعكاسات سلبية”.

ولفت إلى أن “السعودية كانت من بين الداعمين لمبادرة البحر الأسود لتبادل الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنها تغلب دائما الجوانب الإنسانية، وتسعى إلى أن يكون لها بصمة إنسانية لتخفيف وطأة المعاناة على كافة الشعوب”.

ويرى الحامد أن “المملكة كانت تقف دائما على الحياد في هذا الصراع، ولا ترغب في التدخل به، ولا تجد في هذا التدخل أي فوائد يمكن أن تعود عليها أو على المنطقة، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع القوى الكبرى، ومن جميع الحلفاء الاستراتيجيين”، مشددا على أن “العلاقات ما بين الرياض وموسكو استراتيجية وقوية ومستمرة بنفس الزخم”.

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السعودية وروسيا

في السياق، اعتبر المحلل السياسي السعودي، يحيى التليدي، أن “السعودية تؤمن بأهمية العلاقات والمصالح المشتركة مع جميع أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أنها لا يمكن أن تستخدم الملفات الاقتصادية كأوراق سياسية، أو أن تكون مع طرف لترجيح حظوظ الطرف الآخر”.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”: “منذ بداية الأزمة، قررت الرياض عدم الانحياز لأي الأطراف، رغم محاولات الغرب سياسيا وإعلاميا التأثير على موقفها، كما قادت السعودية دول مجلس التعاون لاتخاذ موقف محايد، إذ أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية – الأوكرانية، وضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية”.

ولفت إلى أن “تنسيق الأعضاء في “أوبك بلس” بقيادة السعودية وروسيا نجح بكل اقتدار في المحافظة على الاتزان في السوق البترولية، ومنع أي هزات أو كوارث تؤثر على الاقتصاد العالمي”.

وتابع: “بعقلانية وهدوء وتوازن دقيق وتاريخي، قادت السعودية موقفا سياسيا دوليا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوسطت السعودية في إطلاق أسرى تلك الأزمة ونجحت، كما قدمت مساعدات إنسانية، إذ جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي لكييف لتوقيع تفاهمات حول إيصال هذه المساعدات وبعض التفاهمات الإنسانية، ومازالت السعودية في الوقت ذاته تفتش عن حلول سلمية لإنهاء الأزمة وتخفيف تبعاتها على العالم، ولدعم وترسيخ السلام الدولي”.

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جهود دبلوماسية

من جانبه، اعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي السعودي، الدكتور فواز كاسب العنزي، أن “زيارة وزير الخارجية السعودي لأوكرانيا، بعد مضي عام من العملية العسكرية الروسية، يأتي في ظل دور المملكة العالمي والإقليمي، وما تملكه من قوى اقتصادية وخبرة سياسية، واستكمالا للجهود الدبلوماسية “الوقائية” و”الإنسانية التي أطلقتها مسبقا، وسعت من خلالها للإفراج عن الأسرى الأمريكيين والبريطانيين، ودورها المحوري في حل النزاعات الدولية”.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فإن

“الزيارة السعودية وما تخللته من مساعدات إنسانية قدمتها لأوكرانيا، تأتي ضمن المساعي السعودي للتخفيف من معاناة الشعب الأوكراني، ومن منطلقات الجانب الإنساني، لا سيما وأن كييف من إحدى مرتكزات الأمن الغذائي العالمي”.

وأوضح العنزي أن “المملكة العربية السعودية تسعى لإعادة التهدئة والاستقرار ما بين روسيا وأوكرانيا، من أجل استئناف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة”، مؤكدا على أن “الزيارة لا تمثل أي انحياز سعودي لجانب على حساب آخر، وهو ما كان واضحا في قرار المملكة بشأن إنتاج الطاقة في منظمة “أوبك بلس”.

وقال إن “قرار المملكة بالمحافظة على سوق الطاقة، قوبل باتهامات من قبل الجانب الغربي، أمريكا وأوروبا، بيد أن السعودية أثبتت أن توجهاتها ليس طمعا أو هدفا أو استغلالا للظروف، وإنما للمحافظة على السوق العالمي من الانهيار والتضخم، مؤكدا على أن المملكة تلعب دورًا إيجابيًا للطرفين الروسي والأوكراني”.

ولفت العنزي إلى أن

“المملكة باتت تلعب دورا قويا في جانب الوساطات الدولية، ولديها تاريخ طويل من التدخلات الإيجابية لفض النزاعات وإحلال السلام، نظرا لما تمتلكه من عناصر قوة تميزها، لا سيما المكانة الاجتماعية والموقع الجغرافي والاستراتيجي، والقوة السياسية، ونفوذها في سوق الطاقة والتي تمكنها من لعب هذا الدور”.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عقب لقائه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قوله: “مستمرون مع جميع الأطراف لبحث فرص لتسوية الأزمة”، مؤكدا أن المملكة حريصة على إنهاء الأزمة سلميا.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نعمل مع أصدقائنا في #أوكرانيا لتخفيف آثار الأزمة اقتصاديا#الإخبارية pic.twitter.com/2G26RB9u8S — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.