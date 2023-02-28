إعلام إسرائيلي: إصابات في عمليتي إطلاق نار في منطقة الأغوار قرب أريحا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن “وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين”.

وأفادت القناة 13 العبرية، “بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا”، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.

وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن “منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار”، لافتة إلى أن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا”.

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وأوضحت المصادر أن “هناك 4 إصابات في صفوف المستوطنين بعضها حرجة في عملية إطلاق نار ثانية قرب مكان العملية الأولى في أريحا”، مشيرة إلى أن منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار أطلق النار في 5 نقاط على الطريق 90 قرب أريحا.

لقي فلسطيني أمس الأحد، مصرعه، وأُصيب أكثر من مائة آخرين، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، “استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس”.

وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة “سبوتنيك”، بإصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.

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جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.