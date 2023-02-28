الدفاع الأوكرانية تكشف عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة

بدوره، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن هناك الآن ظروفا مواتية لتطويق العدو في أرتيوموفسك. وبحسب قوله، فقد حرر مقاتلو مجموعة “فاغنر” ياغودنوي وبيرخوفكا على مسافة غير بعيدة من المدينة، مما جعل من الممكن الوصول إلى قريتي خروموفو وبوغدانوفكا.