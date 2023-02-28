الدفاع الأوكرانية تكشف عن صعوبة الوضع على طول خط المواجهة

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله.
وكتبت ماليار في منشور عبر حسابها على “تلغرام”، اليوم الاثنين: “بكلمات قصيرة وبسيطة، الوضع في الجبهة صعب”.
ووفقا لنائبة الوزير، فإن اتجاه أرتيوموفسك يشكل أكبر الصعوبات للجيش الأوكراني.
ولفتت إلى أن الوحدات الروسية في هذه المنطقة تزيد من حدة العمليات الهجومية، فيما زعمت أنها تستخدم “تكتيكات الاستنزاف والتدمير الشامل”.
في وقت سابق اليوم، أعلنت وحدات “فاغنر” سيطرتها على بلدة ستوبكي شمالي أرتيوموفسك، مشيرة إلى أن الوحدات الهجومية دخلت أيضا إلى منطقة إيلينوفكا.
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، إن هناك الآن ظروفا مواتية لتطويق العدو في أرتيوموفسك. وبحسب قوله، فقد حرر مقاتلو مجموعة “فاغنر” ياغودنوي وبيرخوفكا على مسافة غير بعيدة من المدينة، مما جعل من الممكن الوصول إلى قريتي خروموفو وبوغدانوفكا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بلدة ستوبكي في أرتيوموفسك
أمس, 16:01 GMT
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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