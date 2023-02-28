مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية إثر إطلاق نار نفذه فلسطينيون جنوب أريحا في الضفة الغربية

قتل مستوطن إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق فلسطيني النار عليه عند مفترق بيت عربة جنوبي مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هجوم مفترق بيت عربة: تأكدت وفاة الشاب البالغ من العمر 27 عامًا”.

הפיגוע בצומת בית הערבה: נקבע מותו של הגבר בן ה-27@glick_sh @noabaranes10 — גלצ (@GLZRadio) February 27, 2023

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن “الإسرائيلي القتيل يحمل الجنسية الأميركية أيضا”، مؤكدًا أن بلاده تدين مقتل الإسرائيلي الأمريكي، وأعمال العنف الواسعة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت “وقوع عمليتَي إطلاق نار قرب أريحا، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين”.

وأفادت “القناة 13” العبرية “بتعرض مركبة للمستوطنين قرب أريحا لإطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جدا”، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان بسلام.

وذكرت مصادر عبرية أخرى، بأن “منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بسيارة المستوطنين ثم نزل وفتح النار”، لافتةً إلى أن “قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا”.

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كما لقي فلسطيني مصرعه ، وأُصيب أكثر من مئة آخرين، أمس الأحد، خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين وقوات إسرائيلية في جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن شابا يدعى سامح حمد الله محمود أقطش، “استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس”.

وصرّح مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة “سبوتنيك”، إصابة أكثر من 100 شخص خلال اعتداء المستوطنين والقوات الإسرائيلية على المنازل والممتلكات العامة والسيارات في نابلس.

جاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، أمس، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين جنوب نابلس.