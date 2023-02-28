رئيس الوزراء اليمني يؤكد دعم المسار الأممي لإحلال السلام في بلاده

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، دعم حكومته لمسار الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، الذي يمزق اليمن للعام الثامن على التوالي، داعيًا إلى الضغط على جماعة “أنصار الله” اليمنية للاستجابة لجهود السلام.

القاهرة – سبوتنيك. جاءت تصريحات عبد الملك، اليوم الاثنين، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، في مدينة جنيف السويسرية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية.

وقال: “الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يؤكدان دعمهما للمسار الأممي لإحلال السلام في اليمن”.

وشدد على “ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على الحوثيين وداعميهم في طهران، للاستجابة الجادة والكف عن ممارساتهم الإجرامية ضد الشعب اليمني”، على حد قوله.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بـ “جهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية وأهمية تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي”.

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من جانبه، قال غوتيريش، إن “ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة”، مؤكدًا أنه “يتابع الوضع في اليمن عن كثب من أجل الاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية”.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ أذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.