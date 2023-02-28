الكرملين: الرئيس الروسي منفتح على أي اتصالات يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف روسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، من شأنها أن تحقق أهداف روسيا بأية طريقة.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: “الرئيس بوتين كان وما زال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت”.

وتابع: “يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن”.

في سياق متصل، أكد بيسكوف أن خطة الصين لتسوية الأزمة في أوكرانيا، والتي طرحتها بكين خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي إلى روسيا الأسبوع الماضي، تتماشى مع نهج موسكو.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.