وثيقة: صربيا لا تعترض على عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية

تشير خطة تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إلى أنهما لا يمكنهما تمثيل بعضهما بعضا على الساحة الدولية.

وأيضا تؤكد الوثيقة أن صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية، بحسب الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الجانبين.

وجاء في الوثيقة، أن “يمضي الطرفان قدما على افتراض أنه لا يمكن لأي منهما أن يمثل الآخر في المجال الدولي أو أن يتصرف نيابة عنه. صربيا لن تعترض على عضوية كوسوفو في أي منظمة دولية”.

اندلعت حرب كوسوفو، في 28 فبراير/شباط 1998، واستمرت حتى 11 يونيو/حزيران 1999، بسبب النزاع المسلح بين الجيش الصربي وجيش تحرير كوسوفو بقيادة الألبان، وهي مجموعة انفصالية تطمح إلى الحصول على صفة الجمهورية التأسيسية في يوغوسلافيا آنذاك.

كوسوفو تطلب زيادة انتشار قوات حلف “الناتو” على أراضيها

في خضم الأعمال العدائية، تعرضت المنطقة لغارات جوية غير مصرح بها من حلف “الناتو”، بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران عام 1999. أسفر التدخل غير المشروع عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وتسبب في أضرار تزيد على 100 مليار دولار.