رئيس وزراء مالي: الإمدادات العسكرية الروسية ساعدت جيشنا على إثارة الرعب بين الإرهابيين

قال رئيس الوزراء المالي الانتقالي تشوجويل كوكالا مايغا، إن إمداد مالي بالمعدات العسكرية الروسية جعل من الممكن عكس الوضع مع الإرهاب في البلاد، والآن بات المسلحون خائفين.

وأضاف في مقابلة مع “سبوتنيك”، يوم الاثنين: “بالنسبة إلى الماليين، ليست الكمية هي المهمة، ولكن النتيجة”.

وأكد أن “اليوم يمكننا أن القول إن الخوف قد انتقل إلى المعسكر الآخر. الإرهابيون لم يعودوا يثيرون الخوف في مالي. على النقيض أصبح الجيش المالي يرعب الإرهابيين، وهذا هو المطلوب… التعاون (مع روسيا في المجال العسكري) سيستمر”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو أرسلت دفعة كبيرة من الطائرات إلى مالي في 19 يناير/كانون الثاني، وأن التعاون العسكري شهد هذا العام تطورا جديدا.

كان وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.

بعد تصريحات ديوب بشأن التعزيزات الأمنية الروسية… الجيش المالي يعلن تحييد 82 إرهابيا

وكانت الحكومة المالية قد تسلمت، في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز “سو-25″، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز “إم آي 8”.