مصدر يمني: مقتل أحد أبرز قضاة "القاعدة" في غارة جوية أمريكية على مأرب

كشف مصدر يمني عن مقتل قيادي رفيع من تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر غارة جوية أمريكية استهدفته، يوم الأحد الماضي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، إن “أحد كبار شرعيي (القاعدة) (مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم)، قُتل مع أحد مرافقيه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار أمريكية، على منزل مستأجر حديثًا في منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب”.
وأضاف أن “الغارة الجوية أسفرت أيضًا عن إصابة مرافق آخر للقيادي في تنظيم القاعدة، بجروح خطيرة”.
وكان مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب، أفاد حينها لـ “سبوتنيك” بمقتل عنصرين من “القاعدة” في الغارة الجوية التي استهدفت المنزل بعد تحليق طائرات أمريكية في سماء مدينة مأرب استمر لأيام.
ويأتي مقتل القيادي في “القاعدة” التميمي بعد نحو شهر من مصرع أبرز خبراء المتفجرات في التنظيم القيادي المكنى “حسان الحضرمي” وشقيقه، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر قصف جوي مماثل استهدف سيارتهما لدى توقفهما قرب محطة وقود في منطقة الصمدة في مديرية الوادي شرق مأرب.
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وسبق أن نفذت طائرات من دون طيار أمريكية عمليات استهداف طالت قيادات وعناصر في “القاعدة” في محافظة مأرب اليمنية، بينها غارة جوية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، أسفرت عن مقتل عنصر من التنظيم في مديرية الوادي، بعد أيام من قصف جوي مماثل استهدف سيارة على متنها عنصران من “القاعدة” في المديرية ذاتها.
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” اليمنية على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، في توسيع نفوذه وتكثيف تحركات عناصره في عدد من مناطق البلد العربي، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا في صفوفها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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