الكرملين: روسيا مستعدة نظريا للانخراط في اتفاقية لاستبدال الدولار كعملة رئيسية عالمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة نظريا، للانخراط في اتفاقية جديدة، تحل محل الاتفاقية التي جعلت الدولار العملة الرئيسية في العالم.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية: “أعتقد أن روسيا مستعدة نظريا للقيام بذلك الآن، ولكن لن تكون لدينا فرصة للنجاح، فنحن بحاجة إلى وقت، وعملية التخلص من الدولار جارية الآن”.

وأشار بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة قوضت الثقة في الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مضيفًا أن الدول بدأت تدريجيا البحث عن خيارات جديدة لتسديد مدفوعاتها، وبدأت تعتمد أكثر على عملاتها الوطنية.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط العام الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة ضد موسكو، بجانب تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة.

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