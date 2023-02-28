رئيس وزراء مالي لـ"سبوتنيك": من يريد التعاون معنا عليه أن يقتدي بروسيا ويحترم مبادئنا

وأضاف: “من يريد التعاون مع مالي عليه أن يمتثل بروسيا وأن يحترم مبادئنا. جميع الشعوب تريد أن تكون ذات سيادة، ولا أفهم لماذا يعتبر البعض أن باستطاعتهم أن يكونوا سياديين وآخرون لا”.

وتابع مايغا، بالقول إن “روسيا تفهم جيدا المشاكل التي تواجهها مالي، فمنذ البداية قامت بتخفيض السعر بنسبة 20 في المئة لبعض هذه المنتجات في خضم تقلب الأسعار في جميع أنحاء العالم وهذا دليل على الصداقة التي تجمعنا”، لافتاً إلى أن روسيا نوعت اقتصادها، وإنني شبه متأكد أنها ستتغلب على جميع العقوبات المفروضة عليها اليوم. أنا أعرف الشعب الروسي، إنه شعب يحب التحديات وسيخرج أقوى بكثير بعد مواجهة الظروف الحالية. وهذا أيضا وضع مالي فنحن لا نريد تكرير الماضي”.