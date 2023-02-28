سقوط طائرة مسيرة بالقرب من محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة موسكو

صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة سقطت بمحاذاة محطة لتوزيع الغاز بالقرب من منطقة كولومنا في مقاطعة موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك”: “وقع حادث تحطم طائرة مسيرة بالقرب من محطة توزيع للغاز بالقرب من كولومنا”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: أنظمة الحرب الإلكترونية تردع مسيرتين أوكرانيتين في كوبان وأديغيا وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في مكان الحادث. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين من قبل وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية فوق كوبان وأديغيا. وشهدت عدة مناطق روسية، اليوم الثلاثاء، عمليات إسقاط للطائرات المسيرة القادمة من أوكرانيا والتي نجحت الدفاعات الروسية على التعامل معها.

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