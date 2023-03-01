روسيا والهند تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما

ورفضت الهند إدانة العملية العسكرية في آخر اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي للاجتماع الذي انعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير/شباط في نيودلهي.

ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التوجه غدا الأربعاء في زيارة إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية “مجموعة العشرين” وإجراء محادثات مع نظيره الهندي، سوبرامانيام جايشانكار.