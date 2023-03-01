ألمانيا تزود أوكرانيا بنظامي دفاع جوي جديدين

أعلنت الشركة الألمانية للصناعات الدفاعية “راينميتال”، اليوم الثلاثاء، تسليم نظامين للدفاع الجوي للقوات الأوكرانية.

وقال المدير العالم للشركة أرمين بابيغير في مقابلة مع موقع “بيونير”، إن الشركة زودت أوكرانيا بنظامين دفاعيين من طراز “سكاينكس” و”سكايرانغير”.

وأضاف “كان لدينا نظامان كاملان يمكنهما بالتأكيد حماية برلين، لكن هذه الأنظمة موجودة حاليا في أوكرانيا”.

وأوضح رئيس الشركة أن الحديث يدو عن مجمعات “سكاينكس” وأحدث منتجات نظام الدفاع الجوي “سكايرانغير” ذاتية الدفع. ووفقا له، فإن “أربعة أنظمة من هذا القبيل ستكون كافية لحماية برلين، لكنها الآن مهددة”.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه في حالة حدوث صراع في ألمانيا، فلن تتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها دون مساعدة الولايات المتحدة، لأنها تفتقر إلى “كل شيء” في جميع مجالات الدفاع.

كما قال إن “الدبابات التي قدمها الغرب لأوكرانيا لا تكفي لغزو الأراضي المفقودة”.

وأعلن يانوس تام، رئيس شركة “ديفونس أنتيل” الإستونية، في وقت سابق، إرسال معدات استخباراتية تصنعها الشركة بطلب من الحكومة الألمانية إلى أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة شركة إستونية ترسل معدات استخباراتية إلى أوكرانيا

ووفقا له، فإن الشركة بالتعاون مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية “Rheinmetall”، سترسل منصة استطلاع المراقبة “SurveilSPIRE” إلى أوكرانيا.