وفد من شركة "غازبروم" يزور إيران

وذكرت “غازبروم” في بيانها، أنه “خلال اللقاءات تم بحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المذكرة الموقعة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 2022”.

يذكر أنه في يوليو/ تموز 2022، وقعت شركة “غازبروم” وشركة النفط الوطنية الإيرانية، مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي تتضمن استثمارات بنحو 40 مليار دولار.