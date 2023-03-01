الرئيس الصربي: المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن المسؤولين الغربيين، في محادثات معه، اعترفوا بالتورط في الصراع في أوكرانيا.

بلغراد – سبوتنيك . وفي حديثه على إذاعة وتلفزيون صربيا، قال فوتشيتش إنه بسبب تصاعد الصراع في أوكرانيا، أصبحت المحادثات مع الممثلين الغربيين أكثر تطلبا وصعوبة، بما في ذلك التسوية في كوسوفو.

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وأضاف “قيل لي: لدينا حرب جارية في أوروبا، نحن نشارك، على الرغم من أننا لا نقول ذلك.

وتابع: “إننا [بلغراد] سنخسر الكثير أو كل شيء ما لم نتصرف بشكل صحيح”.

وقال فوتشيتش إن المسؤولين الغربيين أعلنوا عن إمكانية إنهاء الاستثمار في صربيا، وسحب رأس المال المستثمر بالفعل، وإغلاق الشركات، وتعليق تكاملها الأوروبي إذا ظلت بلغراد مستعصية.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الصربي إن الغرب يزيد الضغط على بلاده بسبب رفض بلغراد دعم العقوبات المناهضة لروسيا.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من عام، كثف الغرب ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، ووجهت العقوبات ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.